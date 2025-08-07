Paura questa mattina in via Fermariello 17, nel cuore del quartiere Fuorigrotta, dove un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro.

Fuorigrotta, operaio 37enne precipita nel vuoto per oltre 6 metri durante lavori di ristrutturazione

L’uomo stava effettuando interventi di ristrutturazione sulla facciata di un edificio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa 6 metri.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei soccorsi del 118, che hanno trasportato l’operaio in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Nonostante le gravi lesioni riportate, le sue condizioni sarebbero stabili e non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto trapela da fonti sanitarie.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro, chiamati a ricostruire la dinamica dell’incidente e a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei cantieri. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: si indaga per accertare eventuali responsabilità da parte dell’impresa o mancanze nei dispositivi di protezione.