Paura a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, per un incendio divampato nel pomeriggio di oggi in un appartamento in viale Augusto. I vigili del fuoco sono stati allertati dopo che la proprietaria dell’abitazione non rispondeva alle chiamate, facendo temere il peggio.

Fuorigrotta, incendio in un appartamento: pompieri salvano donna svenuta in casa

I soccorritori – i caschi rossi del distaccamento di Mostra, insieme a un’autobotte della centrale – sono giunti rapidamente sul posto e, utilizzando anche un’auto scala, sono riusciti a entrare nell’appartamento. All’interno hanno trovato la donna svenuta, probabilmente a causa del fumo sprigionato dalle fiamme. Grazie al pronto intervento dei pompieri, le lingue di fuoco sono state spente. Nessuna conseguenza per gli altri condomini e le loro abitazioni.