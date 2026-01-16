Fuorigrotta, guasto rete idrica: scuole chiuse e disagi per i residenti

Mattinata di forti disagi oggi, venerdì 16 gennaio, per i residenti di Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove si registra una interruzione del servizio idrico. Come comunicato da ABC Napoli, a partire dalle prime ore della giornata è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua a causa di un guasto improvviso in via Giacomo Leopardi. Il problema ha lasciato senz’acqua numerose abitazioni e ha avuto ripercussioni anche su alcuni servizi essenziali, con la chiusura di almeno quattro scuole nel quartiere.

Fuorigrotta senza acqua: chiuse 4 scuole nel quartiere

Il guasto ha costretto alla sospensione delle attività scolastiche per diversi istituti, tra cui: Istituto Comprensivo Cariteo Italico, Circolo Didattico Leopardi-Doria, asilo nido Altavilla, asilo nido Faraglia. Una decisione presa per motivi di sicurezza e di gestione quotidiana, vista l’impossibilità di garantire i servizi igienici e la normale operatività.

La nota di ABC Napoli: “Interruzione urgente, in corso manovre di bypass”

ABC Napoli ha confermato l’intervento in corso con una comunicazione diffusa anche tramite i canali social: l’interruzione è stata definita urgente e le squadre sono impegnate in manovre di bypass per limitare l’area coinvolta dal disservizio. Il ripristino definitivo è previsto in tarda mattinata, indicativamente entro l’ora di pranzo, anche se non è stato specificato un orario preciso.

Quando torna l’acqua a Fuorigrotta: ripristino previsto entro la tarda mattinata

Secondo quanto comunicato dall’azienda idrica cittadina, il servizio dovrebbe essere ripristinato nella tarda mattinata di oggi 16 gennaio 2026.

Non si escludono, nelle ore successive alla riapertura delle condotte, possibili fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua: in questi casi, viene generalmente consigliato di far defluire l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti.

L’assenza di acqua corrente ha provocato disagi diffusi tra famiglie, anziani e attività della zona. Molti cittadini hanno segnalato difficoltà legate alle normali esigenze domestiche, dalla preparazione dei pasti all’igiene personale, oltre alle inevitabili ricadute sul regolare svolgimento della giornata lavorativa e scolastica.