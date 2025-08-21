Un giovane di 26 anni, originario di Fuorigrotta, è giunto nella notte al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con una ferita da arma da fuoco al braccio sinistro. Agli operatori sanitari e ai poliziotti avrebbe raccontato di essere stato avvicinato da uno sconosciuto mentre percorreva via Leopardi: tra i due sarebbe nato un diverbio, culminato poi in un colpo di pistola. Una versione, però, che resta ancora tutta da verificare.

Fuorigrotta, 26enne ferito a colpi di pistola dopo un diverbio: indaga la Polizia

L’episodio si sarebbe verificato attorno alle 2 del mattino di oggi, 21 agosto, nei pressi del civico 25, nella zona conosciuta come “serpentone”, caratterizzata dalla presenza di numerosi esercizi commerciali. A sparare – come anticipa Fanpage.it – sarebbe stato un ragazzo a bordo di uno scooter, che si sarebbe subito dato alla fuga dopo aver esploso un solo colpo, quello che ha colpito il 26enne al braccio. La vittima, identificata come Ugo Cucarano, è stata medicata dai sanitari e non risulta in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ora conduce le indagini.

Dai primi sopralluoghi in via Leopardi non sarebbero emersi elementi concreti a sostegno della versione fornita dal giovane. Gli investigatori stanno comunque analizzando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza installate nella zona, pubbliche e private, nella speranza di raccogliere indizi utili. Le verifiche riguardano anche la vita e le frequentazioni di Cucarano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti e arrestato in passato più volte.