E’ morto nel luogo che aveva eletto a posto del cuore. Giuseppe Amato, 39enne di Marcianise, si trovava a Maratea, nota località balneare della Basilicata, quando si è sentito male nel sonno.

Maratea, malore nel sonno: Giuseppe muore a 39 anni

Dipendente dell’UCI Cinemas di Casoria, Giuseppe era considerato da tutti una persona gentile e brillante. Venerdì scorso si era recato a Maratea per trascorrere un weekend di relax.

Nella notte tra venerdì e sabato sarebbe morto dopo aver accusato un malore nel sonno. Inutili i soccorsi. Quando i rianimatori hanno provato a salvarlo, il suo cuore aveva già cessato di battere.

Sono in corso ulteriori approfondimenti sulla tragica morte di Peppe. Ma è certo però che si tratti di un decesso avvenuto per cause naturali. Si attende il rientro della salma a Marcianise per i funerali.