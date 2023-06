Una cerimonia privata, riservata solo a familiari e amici di Giulia e della sua famiglia quella che ieri si è tenuta a Sant’Antimo per dare l’ultimo saluto alla giovane e al suo piccolo Thiago. In molti non hanno voluto far mancare il loro supporto e la vicinanza alla famiglia attendendo la bara all’esterno della parrocchia di Santa Lucia e lanciando palloncini bianchi in cielo. Chiara, la sorella di Giulia, durante le esequie ha letto una lettera dedicata alla 29enne uccisa dal compagno e al piccolo Thiago. La famiglia e i familiari hanno accompagnato in corteo il feretro fin sotto casa prima di raggiungere il cimitero. Un dolore composto quello della famiglia Tramontano rotto solo dalle lacrime e dalla disperazione della madre di Giulia.

La messa è stata officiata dal vescovo di Aversa Spinillo. Vicino alla famiglia in questi giorni di dolore il parroco di Sant’Antimo, monsignor Coviello.

Al killer Alessandro Impagnatiello queste le parole che rivolge il sacerdote.