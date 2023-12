Dolore e commozione ai funerali a Chaia di Antonio Juliano, bandiera del Napoli e storico dirigente di Maradona e Krol scomparso ieri all’età di 80 anni.

Funerali di Juliano a Napoli, commozione in chiesa: presenti De Laurentiis, Ferlaino e ultras

La cerimonia funebre si è svolta stamattina, alle ore 12, presso la Chiesa San Giuseppe, nel “salotto buono” di Napoli. Tra i presenti anche Ferlaino e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con Nicola Lombardo, responsabile della SSC Napoli, oltre a diversi ex compagni e amici come Montefusco e Canè.

Presenti anche altre icone dello sport napoletano, come i fratelli Franco e Pino Porzio, oltre all’assessora allo sport Emanuela Ferrante in rappresentanza del Comune di Napoli. Ma in chiesa e all’esterno c’erano soprattutto tanti tifosi, dagli ultras ai supporters più anziani, che all’uscita del feretro hanno tributato un lungo applauso a ‘Totonno’ al coro di “Un capitano, c’è solo un capitano”.

“Per lui i fatti sono stati sempre più importanti delle parole. La sua testardaggine l’ha mostrata fino alla fine nella sua malattia, regalandoci tanti sorrisi. Per lui le cose andavano fatte bene o non andavano fatte. Voleva rappresentare una napoletanità seria, lontana da ogni stereotipo”, ha detto il figlio Marco durante l’omelia.