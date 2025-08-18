Si sono svolti nella mattinata di oggi, lunedì 18 agosto, a Napoli, nella basilica di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito, i funerali di Michele Noschese, noto come dj Godzi, 36 anni, morto nella sua abitazione di Ibiza nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio.

Funerali a Napoli per Michele “Godzi” Noschese: dolore e dubbi sul decesso a Ibiza

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi amici, familiari e esponenti politici del centrodestra napoletano, accompagnando l’ultimo saluto del giovane, ritratto sorridente in una grande fotografia affissa nella basilica. Sul feretro, la bandiera tricolore e un picchetto della Croce Rossa Italiana hanno ricordato il percorso di vita e di successi del dj.

Il padre, Giuseppe Noschese, ha parlato con i giornalisti ribadendo la fiducia nelle autorità italiane e spagnole: «Mi fido assolutamente delle autorità italiane e di quelle spagnole – ha detto –. È stata fatta la perizia e c’è segreto istruttorio. Mio figlio è stato sepolto, non cremato, quindi in futuro si potranno fare altri esami». Il padre ha raccontato di aver avuto un colloquio con il capo della Guardia Civil di Ibiza, «non da dottore a comandante, ma da uomo a uomo», sottolineando che sul decesso del figlio «c’è ancora molto da capire».

La Guardia Civil spagnola sostiene che il giovane sia morto per un malore mentre era sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma testimoni riferiscono di un intervento violento: Michele sarebbe stato ammanettato, immobilizzato a terra e colpito dagli agenti intervenuti a seguito di una segnalazione per disturbi notturni. La famiglia, contrariata da questa ricostruzione, ha richiesto ulteriori accertamenti: a Roma si è recentemente svolta una nuova autopsia con esami tossicologici aggiornati. Durante le esequie, la madre del giovane ha avuto un lieve malore, subito assistita dai presenti.