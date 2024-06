Un uomo di 45 anni è stato salvato dalla Polizia dopo esser fuggito da una casa di riposo e aver vagato sulla carreggiata dell’Asse mediano, in direzione Lago Patria.

Scappa dalla casa di riposo e viene ritrovato sull’asse mediano in stato di agitazione

L’uomo, originario di Napoli, è stato trovato in uno stato di forte agitazione. Aveva tentato più volte di attraversare la strada, nonostante l’alta velocità di scorrimento. Secondo le testimonianze, ha anche cercato di scavalcare il guard-rail per raggiungere l’altra carreggiata. Fortunatamente, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola sono intervenuti tempestivamente, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza l’uomo nonostante avesse tentato di divincolarsi. Dopo averlo calmato, è stato possibile riportarlo alla casa di riposo di Grumo Nevano, dove era sotto cura medica.

Le autorità stanno indagando su come l’uomo sia riuscito a fuggire dalla casa di riposo e stanno valutando l’adozione di misure aggiuntive per prevenire incidenti simili in futuro.