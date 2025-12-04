Arrestato perché sorpreso a sversare rifiuti speciali e pericolosi in un terreno agricolo. Nel pomeriggio di ieri a Frignano un uomo di 64 anni di Casaluce è stato bloccato dai carabinieri della Stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Marcianise.

Frignano, sorpreso a scaricare rifiuti pericolosi in un terreno agricolo: arrestato

Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, l’uomo stava scaricando materiale ferroso, scarti di guaina isolante, legno impregnato d’olio e altro materiale di risulta. L’area campestre e l’autocarro utilizzato per il trasporto sono stati posti sotto sequestro. Il 64enne è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove resterà in attesa del giudizio per direttissima. Si tratta dell’ennesima operazione dei carabinieri a contrasto del fenomeno della Terra dei Fuochi e degli sversamenti illeciti di rifiuti.