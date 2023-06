I carabinieri impegnati nelle indagini della morte del 43enne ghanese, Frederick Akwasi Adofo, picchiato e ucciso a calci e pugni da una gang di giovanissimi, stanno lavorando ad un video che sarebbe saltato fuori. L’intero pestaggio sarebbe stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

Frederick ucciso a calci e pugni, spunta il video della folle aggressione

L’uomo, secondo i primi risultati delle indagini, sarebbe stato già aggredito da un gruppetto di ragazzini che vivono nel complesso popolare della 219 di Pomigliano d’Arco. Frederick era arrivato in Italia una decina di anni fa; nel 2012 era stato ospitato in un albergo della città in attesa dell’asilo politico insieme ad un’altra cinquantina di migranti. Aveva anche conseguito il diploma di scuola media durante il soggiorno nel napoletano.

Una persona buona, molto nota nel quartiere, ucciso a botte senza motivo. Il 43enne era già stato preso di mira altre volte dalle gang del territorio ma nessuno lo ha protetto o quanto denunciato gli atti di violenza. Come riporta Fanpage, nel video in mano ai militari dell’arma si notato due ragazzi che si avvicinano all’uomo e lo prendono a calci e pugni. Il 43enne riesce anche a sottrarsi al pestaggio e trova rifugio in un cortile vicino, lo stesso dove poi è stato trovato in fin di vita qualche ora dopo.