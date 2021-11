Il Covid colpisce e uccide a Frattaminore, morto giovane papà. A darne notizia è il primo cittadino, Giuseppe Bencivenga, attraverso un post su Facebook. L’uomo, che versava in gravi condizioni, è deceduto in ospedale. Aveva 39 anni e lascia moglie e figli.

Le parole del sindaco

“Colgo questa tristissima occasione per ricordarvi di prestare massima attenzione a questa nuova ondata di covid dalla quale ci stiamo salvando grazie ai vaccini. Continuate a vaccinarvi, fate la terza dose se sono passati più di 6 mesi dalla seconda dose. Abbiamo ancora il 25% di cittadini che non si sono mai vaccinati, sono troppi e questo è pericoloso.

Il ritorno alla normalità che viviamo oggi lo dobbiamo soprattutto alla protezione vaccinale. Ma il pericolo c’è e per i non vaccinati è altissimo. Se paragoniamo la situazione attuale a quella di un anno fa, per fortuna notiamo il quasi totale ritorno alla vita di sempre, basta solo prestare attenzione al rispetto delle regole della mascherina, igiene delle mani e vaccini

Il covid lo abbiamo già in larga parte frenato, ancora qualche sforzo per annientarlo del tutto grazie ai progressi impressionanti della ricerca scientifica. Il mio abbraccio e il mio ultimo pwensiero va ancora una volta alla famiglia di questa giovane vita che non c’è più.”