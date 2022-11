Momenti di paura questa notte a Frattaminore, in provincia di Napoli. Tre automobili sono andate a fuoco per un incendio di natura quasi sicuramente dolosa.

Frattaminore, tre auto a fuoco

Questa notte i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti in Via Palermo, a Frattaminore, arteria parallela a via Vittorio Veneto, per la segnalazione di un rogo che ha coinvolto tre autovetture. Le fiamme hanno parzialmente danneggiato una Yaris e una Peugeot 107 intestate ad una 60enne incensurata del posto.

La terza vettura è una Mini Countryman, in uso ad un 29enne incensurato. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice. Tante le ipotesi al vaglio degli investigatori, tra cui una vendetta personale o un avvertimento ai danni di uno dei proprietari dei veicoli.

Paura nel quartiere

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le lingue di fuoco e spento l’incendio. Momenti di paura tra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada svegliati dal caos e dalle fiamme. La strada è stata provvisoriamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento.