Frattamaggiore, rapinatore di smartphone in bici: arrestato 47enne in centro

Rapinatore in azione in bicicletta. Arrestato a Frattamaggiore dalla Polizia di Stato un uomo di 47 anni di Frattaminore, nella centrale via Michelangelo Lupoli. Il malvivente deve rispondere di rapina aggravata e lesioni.

Frattamaggiore, rapinatore di smartphone in azione in bici: arrestato 47enne

In particolare, gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Michelangelo Lupoli per la segnalazione di una persona aggredita.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da un uomo il quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinato da un soggetto a bordo di una bicicletta. Quest’ultimo dopo averlo aggredito fisicamente gli aveva sottratto il cellulare per poi allontanarsi frettolosamente. Poco dopo, i poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite, alla visione delle immagini di videosorveglianza presenti sul luogo della rpapina, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso del cellulare che aveva rapinato.