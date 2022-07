Orrore a Frattamaggiore, giovane cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre era in videochiamata con la sua fidanzata. Come anticipa Il Mattino, il terribile episodio è avvenuto giovedì sera in un appartamento di viale Tiziano a Frattamaggiore.

Frattamaggira, bruciato vivo mentre era al telefono

La vittima risponde al nome di Nicola Lupoli. L’uomo ha 36 anni ed è un residente del posto. I primi soccorsi li ha ricevuti da alcuni passanti poi è stato trasportato da un’ambulanza al vicino ospedale San Giovanni di Dio. Qui i sanitari ne hanno deciso il ricovero presso il centro grandi ustionati, dapprima al Cardarelli e poi a quello di Bari.

Unica testimone di quanto accaduto è la fidanzata. La donna ha dichiarato che mentre erano al cellulare ha notato un ombra alle sue spalle che in pochi secondi ha versato del liquido infiammabile e poi appiccato le fiamme con un accendino.

Le indagini sono state affidate agli agenti del commissariato di Frattamaggiore che al momento non escludono alcuna pista. Nicola versa in gravissime condizioni ed è in pericolo di vita.