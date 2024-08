Momenti di terrore a Frattamaggiore, dove un uomo di 30 anni ha minacciato la madre con un coltello a seghetto lungo 32 centimetri per ottenere denaro da usare per la droga.

Frattamaggiore: Vuole i soldi per la droga e minaccia la madre con una lama da 32 centimetri

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano erano intervenuti pochi minuti prima su segnalazione della Centrale Operativa, che aveva riferito di una lite in famiglia. Sul posto, i militari avevano preso contatti con la vittima, una 51enne del posto, che aveva appena avuto un acceso confronto con il figlio per le continue richieste di soldi.

Il 30enne è tornato sul luogo con un’auto e, senza preoccuparsi della pattuglia presente, si è diretto verso la madre con il coltello in mano. I carabinieri sono intervenuti prontamente, disarmando l’uomo e immobilizzandolo dopo una breve colluttazione. L’aggressore è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’arma è stata sequestrata.

I carabinieri hanno riportato lievi escoriazioni durante l’intervento, ma sono stati medicati sul posto e hanno potuto fare ritorno alle proprie famiglie. Il 30enne, invece, è stato portato in carcere, ponendo fine a un episodio che poteva trasformarsi in tragedia.