Pretendeva di essere ricoverato. Al rifiuto del medico è andato in escandescenze e l’ha picchiato. Vittima dell’ennesima aggressione un dottore di 67 anni del pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, preso a pugni da un paziente. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Frattamaggiore, medico del pronto soccorso preso a pugni: arrestato paziente

Così come spiega l’Ansa, l’uomo si era presentato al pronto soccorso del nosocomio frattese per un controllo. Su di lui non erano state riscontrate criticità. A quel punto l’uomo ha sferrato un pugno alla tempia del dottore che lo aveva visitato quando gli è stato detto che non sarebbe stato necessario ricoverarlo.

L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine che, secondo quanto si è appreso, in mattinata acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Non si conoscono le condizioni del medico malmenato.