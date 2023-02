Si chiamava Mariagrazia la donna investita venerdì scorso a Frattamaggiore in via Vergara. La vittima è stata vittima di un incidente avvenuto venerdì scorso intorno alle 11 del mattino.

Frattamaggiore, investita da giovane medico: Mariagrazia muore poco dopo

Mariagrazia, 70 anni, stava attraversando l’arteria stradale all’altezza dell’incrocio con una traversa di via Siepe Nuova quando sarebbe stata travolta da un’auto guidata da un giovane medico della zona che si è fermato per prestare i primi soccorsi. La donna è stata poi caricata in ambulanza dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso più vicino. I medici ne hanno disposto poi il trasferimento al nosocomio di Pozzuoli.

Sin da subito le condizioni di Mariagrazia sono apparse gravi per il grave trauma cranico e le fratture riportate a seguito dell’impatto. Il quadro clinico – come spiega NanoTv – è precipitato e nella giornata di ieri, a circa 48 ore dall’incidente, la donna è deceduta nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria delle Grazie. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante gli sforzi del personale sanitario di tenerla in vita. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale, che venerdì ha chiuso la strada per effettuare i rilievi. L’investitore potrebbe ora rispondere di omicidio stradale.