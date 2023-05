Va a mangiare con la compagna incinta in un ristorante tra Frattamaggiore e Afragola. All’uscita la sua macchina non c’è. La ritroveranno i carabinieri il giorno dopo completamente sventrata dai malviventi. La vittima decide di scattare delle foto per documentare le condizioni in cui versa la macchina dopo il furto e invia una lettera di denuncia al parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Frattamaggiore, va a pranzo con la fidanzata incinta: all’uscita ritrova l’auto così

“Deputato, sono un odontoiatra di Frattamaggiore – scrive il professionista nella missiva -. Domenica ho portato la mia compagna incinta in un ristorante di Frattamaggiore sulla strada Fratta-Afragola per festeggiare la festa della mamma. All’uscita ho scoperto, mio malgrado, che la mia macchina (un’Audi q2) era stata rubata”.

Poi continua: “Nonostante avesse il Viasat avevo sperato di ritrovarla, ma i ladri sono riusciti ad eludere l’antifurto. Ieri mi hanno chiamato i carabinieri di Caivano dicendomi che avevano ritrovato la macchina. Dopo vane speranze, arrivati sul luogo scopro che la macchina era oramai il ricordo di quella che era stata fino al giorno precedente”.

Tanta amarezza nelle sue parole e tanti interrogativi: “È normale che nessun magistrato indaghi ed imponga anche il sequestro dell’autovettura almeno per fare qualche indagine? È normale che in quella strada (adiacente il campo rom) ci siano numerosi rottami di altre macchine?”