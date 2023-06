Terribile incidente, questa notte, in via Genoino, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Un’auto ha impattato contro un’altra in sosta – per cause in fase di accertamento – e poi si è ribaltata su se stessa.

Frattamaggiore, auto si ribalta dopo incidente: donna liberata da un residente

Al momento non si conosce la dinamica del sinistro stradale. A quanto pare una delle due giovani che erano a bordo sarebbe svenuta, rimanendo bloccata in auto, mentre l’altra ragazza si sarebbe liberata da sola e avrebbe chiesto aiuto ai passanti. Le urla della giovane hanno attirato l’attenzione di un residente che, senza alcuna esitazione, si è precipitato in strada ed ha liberato la donna che era rimasta incastrata nell’abitacolo.

A raccontare l’episodio, attraverso un post su Facebook, è il figlio dell’uomo che ieri ha soccorso la ragazza. “L’ambulanza allertata immediatamente è arrivata dopo mezz’ora – spiega il giovane -. Non avendo potuto conoscere l’identità delle giovani vorremmo accertarci delle loro condizioni di salute. Quindi se qualcuno o loro stesse stessero leggendo il messaggio mi scrivessero!”.