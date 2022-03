“Se sei in ballo, come si dice anche dalle mie parti, devi ballare. Non mi meraviglio di questo sviluppo del campionato: la cifra tecnica Napoli e Inter è superiore al Milan. Azzurri e rossoneri, che hanno subito innumerevoli infortuni e assenze, sono rimaste lassù nonostante tutto, e credo che questo sia un merito che va al di là della classifica”. Ne è convinto il giornalista Franco Ordine, intervenuto nella puntata di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

“Il Milan con o senza Ibra? I rossoneri avevano due leader tecnici e di personalità, Ibra e Kjaer – ha sottolineato Ordine – ed ora è fuori anche Romagnoli. Avere lo svedese e no, fa una differenza clamorosa. Spalletti con Pioli non ha mai perso in 11 confronti.

È vero che con Inter e Roma non ha mai vinto, ma non dimentichiamo da dove venivano: i nerazzurri riportati in Champions con il caso Icardi, senza dimenticare i successi in Russia, due volte campione. Pioli, invece, ha fatto il salto di qualità dopo il 5-0 di Bergamo e l’arrivo di Ibra dando dimostrazione di serenità e di equilibrio che non c’è ad Appiano Gentile dove Inzaghi ripete che la missione del club è arrivare nelle prime quattro dopo aver parlato dello scudetto della stella.

Ma ciò che emerge da tutto questo – ha concluso il giornalista – è che Milan e Inter hanno le gomme sgonfie dopo la Coppa Italia”.