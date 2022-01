“Ghoulam a Roma sponda Lazio? Sembra una trattativa pressoché impossibile. Sul fronte Oliveira situazione non è prossima a chiusura, ma ritengo che il Napoli sia la squadra più completa nei numeri e nella qualità dei giocatori”. Ne è convinto il giornalista delle “Bombe di Vlad”, Francesco Romano, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

Francesco Romano (Bombe di Vlad): “Il Napoli è la squadra più completa per numeri e qualità della rosa”

“Non capisco il malcontento tra i napoletani: come si fa – si è chiesto – ad acquistare se c’è un problema di slot? Al massimo, si può preparare il terreno per giugno”. Infatti, “tra le operazioni in proiezione futura ci sono Oliveira e Gatti su cui c’è l’interesse di tanti club e che il Napoli ha fatto seguire spesso. Su Bajrami dell’Empoli c’è l’interesse dallo scorso anno, mentre su Ilic c’è forte pressione. Se Napoli volesse – ha osservato Romano – potrebbe affondare subito il colpo”.

Sulla situazione di Ospina, “non ho nuove, ma c’è l’interesse di Real Madrid e Juve. Fabian Ruiz rappresenta una frana per il Napoli: se non trova un accordo, va sul mercato. Al momento, l’entourage di Fabian spara alto. Per Mertens, dipende dall’approdo in Champions a fine stagione con il belga – ha concluso Romano – che resterebbe con un ingaggio minore”.ù

di Antonio Di Monaco