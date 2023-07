Il bambino iniziava ad avere dolori alle gambe. Fu questo il primo campanello d’allarme, da qui inizia il lungo calvario di tutta la famiglia per capire cosa avesse il piccolo Francesco.

La diagnosi fu devastante.

Subito il bambino venne sottoposto ad un delicato intervento.

Da quel momento Francesco e il Rosario sono stati un’unica cosa. Una vera forza per il piccolo e per la sua famiglia.

Qu si è tentato di tutto e Francesco è stato un bimbo buono, paziente e forte.

Nel bimbo subito viva la presenza di una donna che ha sempre chiamato “L’altra mamma” con lui in ogni momento, in ogni intervento in ogni esame.

Le condizioni peggiorarono Francesco, lui sapeva che stava succedendo qualcosa.

Questa storia ha avvicinato tutta la famiglia alla preghiera, non solo, ma anche al sostegno verso gli altri.

Dopo la morte di Francesco ci sono stati tanti segnali ed è così stato redatto un falcone di grazie e segnali. Da subito tantissimi fedeli si sono recati presso la parrocchia di San Francesco per chiedere l’intercessione di Francesco.