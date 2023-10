Sognava di diventare pizzaiolo, un sogno infranto da una mano omicida di un suo coetaneo. Francesco Pio Maimone ucciso a 18 anni da un suo coetaneo non potrà più realizzare quel deisderio per cui si sacrificava tanto. Abbiamo incontrato la signora Tina, mamma del 18enne ammazzato per una scarpa sporca.

Gli amici di Pio non hanno mai lasciato sola la signora Tina.

C’è paura tra i giovani amici di Pio, tanti ragazzi che sono cresciuti in un quartiere popolare di Pianura, che studiano e lavorano e che oltre a questo non si spingono oltre per timore possa accadere a loro.

La famiglia e gli amici chiedono giustizia per una morte inspiegabile. Addolorata e fortemente provata anche la mamma di Carlo, l’amico tra le cui braccia è spirato Pio.

Alla fine un appello.