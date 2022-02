Francesco Paolantoni, il comico napoletano ricoverato in ospedale: come sta

È ricoverato dal 19 febbraio scorso all’ospedale CTO di Napoli Francesco Paolantoni, il comico napoletano famoso per le sue partecipazioni al programma di Stefano De Martino, Stasera è tutto possibile.

Come lui stesso ha spiegato sul suo profilo Instagram, ha subito un piccolo incidente a seguito del quale si è dovuto sottoporre ad alcuni accertamenti. Paolantoni ha subìto la frattura di tibia, perone e malleolo.

L’attore ha anche pubblicato un video in cui si trova in ambulanza, per essere trasportato probabilmente in un’altra struttura. “Ma se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?”, ha detto il comico provando a fare ironia su quanto gli è accaduto.

Il comico ha poi precisato che si tratta di una frattura scomposta, per la quale dovrà portare un gesso alla gamba. In un video successivo, poi, ha chiarito che non potrà esserci a Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino e Biagio Izzo, rispondendo ai vari messaggi dei fan che si sono preoccupati in queste ore per il suo stato di salute.

“Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata, con le ossa rotte, giustamente, che il programma è registrato, e se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no, è tutto già registrato”, ha detto Paolantoni.