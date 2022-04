Francesco Andrea Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante, disc jockey, imprenditore e agente dello spettacolo italiano, occasionalmente attore e doppiatore di film d’animazione. Inizialmente, ha esordito con l’appellativo di Dj Francesco, tenuto fino al 2006. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Francesco Facchinetti: chi è, età, altezza

Francesco Facchinetti è nato a Milano il 2 maggio del 1980, sotto il segno del Toro. Ha 41 anni ed è alto 183 cm, per un peso di 75 kg. E’ figlio di Roby Facchinetti, tastierista dei Pooh, e dell’allora compagna Rosaria Longoni. Ha tre sorelle, Alessandra, Giulia e Valentina, e un fratello, Roberto. Si iscrive al liceo classico per poi cambiare percorso di studi e optare per il geometra, conseguendo il diploma.

Inizia a fare il deejay all’età di 15 anni a Radio Cantù e continua spostandosi in altre radio private. Nel 2003, diventa noto al pubblico per il la sua hit estiva La canzone del capitano, che diventa il singolo più venduto del XXI secolo in Italia e lo fa conoscere con il nome di DJ Francesco.

Partecipa al Festival di Sanremo 2004, insieme al padre con Era bellissimo, ed incide il suo primo disco Bella di padella, che ottiene il doppio disco di platino. Si classifica quarto reality show L’isola dei famosi.

Diventa conduttore di programmi quali: X Factor, Miss Italia e Ultimate Beastmaster di Netflix. Ha un suo reality show che va in onda nel 2020 su Real Time The Facchinettis.

Francesco Facchinetti: moglie, figli, patrimonio

In merito alla sua vita privata, Francesco è stato legato a diverse donne del mondo dello spettacolo, come Aida Yespica e Alessia Marcuzzi. Da quest’ultima, ha avuto una figlia, Mia, nata nel 2011. I due hanno mantenuto un ottimo rapporto di amicizia anche al termine della loro relazione.

Successivamente, si è sposato con la brasiliana Wilma Helena Faissol. I due sono convolati a nozze nel 2014 a Mariano Comense e hanno avuto due figli: Leone, nato nello stesso anno, e Lavinia, venuta al mondo nel 2016.

Nel 2020, Wilma e Francesco hanno celebrato il matrimonio per la seconda volta, questa volta a Varenna. L’annuncio lo ha dato lo stesso Francesco su Instagram, postando una foto all’uscita della chiesa.

Per quanto riguarda il suo patrimonio, Francesco Facchinetti è socio e fondatore di alcune società come Goonies, BitSugar e NewCo. In totale, possiede quote in venti società dislocate in contesto internazionale e si stima abbia un patrimonio corrispondente a circa 50 milioni di euro.

Francesco Facchinetti: madre

La madre di Facchinetti è Rosaria Longoni, in quel momento legata a Roby Facchinetti. Nel Natale del 1989, la donna decide di abbandonare la famiglia per trasferirsi stabilmente presso la comune cattolica di Fratel Ettore, a Seveso. Il luogo era atto al ritiro in preghiera e all’assistenza di malati, tossicodipendenti e disagiati della stazione di Milano Centrale. All’epoca Francesco aveva solo 8 anni.

Nonostante ciò, Francesco nutre una profonda stima e amore nei confronti della madre.

Francesco Facchinetti: capelli

Appena 20enne, Francesco ha cominciato a perdere i capelli. Non riuscendo a vivere bene la sua condizione, ha tentato di percorrere ogni strada possibile per non diventare calvo, decidendo di sottoporsi a un trapianto per la ricrescita dei capelli.

A questo proposito, il conduttore televisivo ha dichiarato: “Seimila capelli dalla nuca sono passati sulla fronte, un forte dolore, ma dopo quattro o cinque anni avrei dovuto ripetere l’intervento e non me la sono sentita. Le ho provate tutte: con la polverina sporcavo dappertutto, dal cuscino al sedile dell’auto, poi le lozioni”.

Non essendo riuscito a risolvere il problema in via definitiva, quindi, l’artista ha deciso di ricorrere al metodo della patch cutanea ovvero una protesi che resta attaccata al cuoio capelluto per circa un mese.

Francesco Facchinetti: Instagram

Su Instagram, Facchinetti è molto seguito: il suo profilo personale conta 1 milione di followers, con cui condivide molti momenti personali e professionali.