Questa mattina, intorno alle 10, si è verificata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita in tutta l’area occidentale di Napoli. La magnitudo è di 3.4, epicentro in mare ma molto vicino alla costa dal lato di Bagnoli. Profondità 2.5 chilometri.

Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: avvertita anche a Napoli

Paura e gente in strada ad Agnano e Bagnoli. La scossa è stata avvertita in molti quartieri di Napoli, da Fuorigrotta al Vomero. Anche durante la notte, diverse scosse di terremoto hanno interessato la regione dei Campi Flegrei, tra Napoli e Pozzuoli, e sono state percepite chiaramente dalla popolazione. Una delle più forti ha raggiunto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter. Questi fenomeni sono parte della crisi sismica che coinvolge la zona da diversi anni.

Le parole del sindaco di Pozzuoli

“La scossa di questa mattina rientra nella normale attività di questa fase del bradisismo. L’epicentro è stato proprio al confine con il Comune di Napoli e siamo costantemente in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, che al momento non segnala evoluzioni significative del bradisismo”, commenta il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Non abbiamo avuto segnalazioni di danni o di particolari problemi. Nel frattempo grazie alla Legge sui Campi Flegrei, continuiamo a lavorare in sinergia con la Protezione Civile, la Regione Campania, l’Osservatorio e gli altri Comuni della zona per mitigare i rischi e continuare a convivere con il bradisismo con la giusta attenzione ma con la dovuta tranquillità”, conclude il primo cittadino.