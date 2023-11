Grande appuntamento di Champions per il Napoli che allo stadio Bernabeu affronta un Real Madrid con molti indisponibile e soprattutto con la qualificazione già archiviata, agli azzurri una vittoria garantirebbe la qualificazione.

Formazioni Ufficiali:

Appuntamento a Madrid contro il Real per il Napoli, a cui manca poco per conquistare la qualificazione agli ottavi. In porta Meret ritroverà il suo posto, mentre in difesa Juan Jesus giocherà al posto dell’infortunato Olivera. In avanti Simeone titolare: prevista una staffetta con Osimhen. Ancelotti pronto a lanciare l’ex Milan Brahim Diaz in attacco

NAPOLI; (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

REAL MADRID; (4-3-1-2) Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. All. Ancelotti

Combinazioni per il passaggio del turno del Napoli già stasera:

Il Napoli passa se: Batte il Real Madrid e si giocherebbe il primo posto nell’ultima giornata

Il Napoli passa se: Pareggia con il Real Madrid e il Braga non vince con l’Union Berlin, Garantendosi il secondo posto

Il Napoli passa se: Perde con Il real Madrid e il Braga perde con l’Union Berlin, Garantendosi il secondo posto