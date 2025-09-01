Banca delle Visite è un circuito solidale attivo in tutta Italia che nasce per favorire il diritto alla Salute e per promuovere la cultura del benessere e della prevenzione, attraverso i valori del mutuo soccorso e dell’aiuto reciproco.

Come un “caffè sospeso” solidale, Banca delle Visite raccoglie donazioni che vengono destinate a sostenere i costi di prestazioni mediche per persone in difficoltà, per visite veterinarie di animali di utenti bisognosi e per favorire l’attività sportiva per bambini e adolescenti in modo da contribuire ad una società più sana, partecipe ed inclusiva.

Fondazione Banca delle Visite: Andrea Pianese nominato referente Napoli Nord

Siamo lieti di accogliere tra i nostri Amici Point il CAF patronato ALDEPI a Giugliano in Campania, il primo centro servizi e patronato ad aderire a Banca delle Visite sul territorio campano.

Ringraziamo Andrea Pianese e colleghi per aver accolto la mission di Banca delle Visite e per mettersi a disposizione come punto di riferimento locale per la diffusione del circuito, rafforzando l’impegno di Banca delle Visite a favore della solidarietà e dell’inclusione sociale e stimolando il dialogo con altri enti e realtà sul territorio.

“Siamo molto felici di aderire al Circuito Solidale Nazionale con il nostro CAF e Patronato, tanti i servizi disponibili per l’utenza e ci impegniamo a rappresentare al meglio Banca delle Visite con accordi con strutture sanitarie del territorio – ha dichiarato Andrea Pianese, responsabile del Caf – “l’obiettivo è aiutare chi non può permettersi una visita medica privata e deve curarsi in tempi ristretti ma anche ascoltare i bisogni delle famiglie più fragili per evitare situazioni di isolamento e disagio che possono minare il benessere psicofisico in particolare di bambini, ragazzi e persone sole”.

Banca delle Visite ringrazia gli amici del nuovo Amico Point per il loro entusiasmo e la loro disponibilità a sostenere questa iniziativa e quanto già stanno facendo per propiziare la diffusione dell’iniziativa sul territorio e per il coinvolgimento di medici e centri medici. Banca delle Visite ritiene strategico il coinvolgimento di enti come i centri servizi per la loro presenza capillare sui territori e la conoscenza diretta degli utenti, che diventa preziosa nel poter individuare situazioni di bisogno, contribuendo a rafforzare i valori di welfare sociale, senso civico e cooperazione col terzo settore con gli enti e le realtà del territorio.

E’ possibile sostenere le attività della Fondazione con donazioni liberali da parte di privati, aziende e chiunque voglia aiutare e anche grazie al supporto derivante da strutture sanitarie e professionisti che possono aderire al circuito mettendo a disposizione visite solidali e listini calmierati. Per info e approfondimenti: HYPERLINK “http://www.bancadellevisite.it”www.bancadellevisite.it