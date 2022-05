Assurda violenza a Napoli, nel quartiere Forcella. Dopo l’episodio avvenuto a Marechiaro ora un altro fatto di una violenza inaudita è avvenuto nel cuore del centro storico.

Nella serata di ieri in due a bordo di uno scooter hanno travolto una donna, la cameriera e fidanzata del titolare del ristorante Cala la Pasta, causandole gravi ferite. Ma non solo. I due balordi si erano poi allontanano a piedi quando improvvisamente ci hanno ripensato e sono tornati indietro per recuperare il mezzo rimasto sul selciato. Qui è scoppiata una rissa con chi voleva bloccarli, ma alla fine hanno avuto la meglio, riprendendosi la moto e riuscendo a fuggire.

Forcella, donna travolta da scooter

Scene di follia davanti al ristorante “Cala la Pasta”, nel cuore del centro storico. I fatti sono avvenuti domenica sera quando degli scooter hanno fatto incursione, velocissimi. Probabilmente erano lì per una stesa di camorra o di chi, semplicemente, per riaffermare il controllo criminale sulla zona, vuole far paura seminando il panico fra i turisti. Qualcosa però è andato storto: una delle moto finisce in uno dei tanti tavolini che affollano la zona e travolge una cameriera, ferendola gravemente. Il motorino finisce a terra, chi la guidava scappa via.

Sono attimi di panico con turisti e persone che si trovavano in zona che provano a scappare. Intanto però la donna è gravemente ferita. Gli autori del fatto prima scappano poi tornano indietro per riprendersi la moto, incuranti di aver quasi ucciso una donna. Vengono affrontati dal proprietario del locale, ne nasce una colluttazione violentissima, cui prendono parte anche dei turisti. La donna è ricoverata al Cardarelli con varie ferite ed è in prognosi riservata.