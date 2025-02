Un litigio tra amiche è sfociato in un accoltellamento nella notte tra sabato e domenica nel centro di Napoli. Una donna di 40 anni, di nazionalità straniera, è stata ferita a una gamba e successivamente medicata al Pronto Soccorso dell'”Ospedale dei Pellegrini”. La vicenda è attualmente al vaglio della Polizia di Stato, che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Follia a Napoli, accoltella l’amica dopo una lite per futili motivi

Secondo quanto dichiarato dalla vittima, l’episodio si sarebbe verificato all’interno della sua abitazione, situata non lontano da Corso Umberto I. Il diverbio, nato per motivi apparentemente futili tra le donne presenti, sarebbe improvvisamente degenerato quando una delle partecipanti ha afferrato un coltello e l’ha colpita alla gamba sinistra. Fortunatamente, le condizioni della ferita non sono state giudicate gravi dai medici.

Gli agenti stanno ora identificando tutte le persone presenti al momento del fatto ed effettuando gli accertamenti necessari per verificare la versione fornita dalla vittima. Resta da chiarire se si sia trattato di un’aggressione premeditata o di un gesto scaturito dall’escalation della lite. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e proseguono nelle indagini per delineare con esattezza i contorni dell’episodio.