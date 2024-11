Notte di pura follia a Marcianise, nella provincia di Caserta, dove un gesto criminale ha messo a rischio la vita degli operatori sanitari. Un mattone è stato lanciato contro un’ambulanza del 118 in movimento, che stava facendo ritorno alla postazione dopo un intervento. Fortunatamente, nessun membro dell’equipaggio è stato colpito, evitando per un soffio una potenziale tragedia.

Follia a Marcianise, mattone lanciato contro ambulanza in corsa

La denuncia dell’accaduto arriva direttamente dai sanitari coinvolti, che hanno scelto di rivolgersi all’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Quest’ultima ha diffuso sui propri canali social le immagini dei danni subiti dal veicolo di emergenza e ha condiviso le dichiarazioni dello staff, visibilmente scosso dall’accaduto: ” Verso le 04:00, mentre rientravamo in postazione, una persona ignota che si aggirava per strada a piedi, ci lancia un mattone sul parabrezza dell’ambulanza. Sottolineo che la persona in questione è ancora in giro! Come si può continuare così, su una strada isolata, di passaggio continuo camion per scarico merci, col rischio di sbandare o peggio, che potesse prendere in pieno l’autista visto che l’ha sfiorato, per fortuna, di pochi millimetri”. Le forze dell’ordine stanno analizzando l’accaduto per identificare il responsabile. Al momento non è chiaro se il gesto sia stato premeditato o frutto di una bravata.

Anche il dottor Manuel Ruggiero, presidente di “Nessuno tocchi Ippocrate”, ha commentato quanto accaduto questa notte a Marcianise: “Restiamo basiti dalle immagini ricevute; il foro di penetrazione del mattone è in corrispondenza della posizione dell’autista soccorritore, per noi non è nient’altro che un vero e proprio tentato omicidio. Speriamo che le telecamere di videosorveglianza di zona siano messe a setaccio e che questo squilibrato sia arrestato.”