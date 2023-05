Follia a Casoria durante la festa: investe 4 persone. Ragazza in fin di vita

Casoria. Una Fiat stilo ha impattato sul marciapiede, adiacente il muro perimetrale esterno della caserma dei Carabinieri, ed ha investito 4 persone che stavano passeggiando. Di queste, una ragazza di 20 anni è in fin di vita.

Le vittime – di età compresa tra i 20 anni e 31 anni – sono state trasferite negli ospedali Cardarelli di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e Villa dei Fiori di Acerra. La giovane in gravi condizioni è ricoverata presso l’ospedale di Frattamaggiore; i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico ed un’emorragia celebrare.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Ma secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe finito sul marciapiede – per cause in fase di accertamento – e inevitabilmente avrebbe investito i feriti.

Il pirata ha poi abbandonato l’auto per fuggire a piedi. Gli immediati accertamenti dei carabinieri che hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di rintracciare l’uomo e di denunciarlo. Si tratta di un 43enne di Casoria. La fiat stilo – regolarmente assicurata – è stata sequestrata.