“I dati che De Luca ha declamato sono interni all’Asl e ad oggi non sono ancora in nostro possesso. Siamo in attesa di notizie ufficiali”. Così il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, smentendo le parole del governatore De Luca, secondo il quale alla scuola “Salvatore di Giacomo – Santa Chiara”, dove è scoppiato un focolaio da Covid, “il 99% dei positivi avrebbe genitori No vax”.

Focolaio a Qualiano, sindaco smentisce De Luca: “Non sono tutti no vax. Ci sono genitori vaccinati”

Per il primo cittadino c’è un dato, in particolare, cui porre attenzione: dalla ricostruzione della catena dei contatti dei soggetti risultati positivi al Covid-19 risulta che non tutti i familiari di quest’ultimi non si sono vaccinati. C’è anche chi ha aderito alla campagna vaccinale e chi, invece, è in attesa di sottoporsi al vaccino poiché in precedenza ha contratto il Coronavirus.

“I nuclei familiari colpiti dal Covid-19 sono sei: in due di questi non ci sono genitori vaccinati, un altro invece ha i genitori vaccinati perché insegnanti, un altro ancora ha il papà che non era vaccinato perché aveva avuto il Covid-19. E poi, infine, c’è un nucleo familiare che si è sottoposto alla vaccinazione”, spiega De Leonardis ai microfoni di Tele Club Italia. Quindi, secondo il primo cittadino, il dato fornito da De Luca non troverebbe alcun riscontro con quelli in suo possesso.

De Luca: “Disprezzo per chi non si vaccina”

Ieri pomeriggio il Presidente della Regione Campania aveva fatto sapere, nel corso de Il Premio industria Felix a Città della Scienza, che “il 99% sono figli di genitori non vaccinati. Non ho parole per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto neanche per i propri figli, non so per quale valutazione idiota. Io non ho sentito una valutazione ragionevole, seria, da parte di quelli che stanno facendo ammuina”.

I positivi a Qualiano

Intanto, a Qualiano sono stati effettuati tamponi a tappeto all’istituto scolastico. Sono ben 155 i test processati, di questi 100 sono risultati negativi e 36 sono ancora in fase di esame. Attualmente i soggetti risultati positivi, che frequentano la scuola “Salvatore Di Giacomo – Santa Chiara”, sono 13, compresi i 9 annunciati ieri dal sindaco. Anche cinque maestre hanno contratto il Coronavirus. “Qualiano ha l’80% delle prime dosi somministrate. C’è da dire che non tutti i positivi risiedono nel nostro comune, ma frequentano la nuova scuola. Il fenomeno è sotto controllo”, ha concluso il sindaco.