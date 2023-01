Aule disegnate a terra, ogni studente nella propria classe. I ragazzi del Marconi inscenano un Flash Mob in piazza Matteotti a Giugliano. Lezioni in strada per chiedere a gran voce una scuola.

Sono mesi che gli studenti del Marconi sono costretti a turni pomeridiani divisi in più plessi. Avrebbero già dovuto prender possesso della scuola nuova, ma ancora nulla di fatto. Protestano e chiedono una sede per loro e anche per i tanti altri che desiderano intraprendere il loro stesso percorso di studi.