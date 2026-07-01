Firmacopie di Samurai Jay a Napoli: “Incredulo del successo di Ossessione”

E’ un’estate ricca di soddisfazioni quella del cantante di Mugnano Samurai Jay, il suo brano ossessione, ormai hit dopo il festival di Sanremo è ad oggi doppio disco di platino, confermando il momento d’oro dell’artista.

Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, ha incontrato ieri i suoi fan alla Galleria Umberto I di Napoli per l’ultimo firmacopie prima della partenza del tour estivo. “Napoli, ci abbracciamo”, ha scritto sui social, ancora incredulo del successo ricevuto.

Una folla di ragazzi ad aspettarlo desiderosi di incontrare il loro idolo nella sua città, molti hanno già acquistato il biglietto per il concerto del 3 dicembre che si terrà alla casa della musica e sono pronti a cantare dal vivo i brani del suo album “AMATORE”.