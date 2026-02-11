Finti ricambi auto sul web: scoperta truffa a Sessa Aurunca, due denunciati

Nuovo episodio di truffa online nel Casertano. Nella mattinata del 9 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Lauro di Sessa Aurunca hanno denunciato in stato di libertà un 40enne di Anzio e un 26enne di Cancello ed Arnone, ritenuti responsabili del reato di truffa in concorso.

Il raggiro dei ricambi auto online

Secondo quanto ricostruito dall’Arma dei Carabinieri, i due avrebbero messo in atto un raggiro ai danni di un uomo di 36 anni residente a Sessa Aurunca. La vittima, convinta di acquistare ricambi auto tramite un presunto sito di autodemolizioni, ha effettuato un bonifico bancario di 390 euro. Dopo il pagamento, però, la merce non è mai stata spedita e il venditore si sarebbe reso irreperibile.

Le indagini e la denuncia

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i Carabinieri hanno avviato accertamenti che hanno consentito di risalire ai presunti responsabili della truffa online. I due uomini sono stati quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria competente.