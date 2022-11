Ancora disagi al distretto Asl di Giugliano. Negli ultimi giorni per il rinnovo delle esenzioni dei ticket e altre richieste si sono registrate lunghe file alla sede di via Basile, di fianco l’ospedale San Giuliano. Ieri si è reso necessario persino l’intervento dei carabinieri perché si è sfiorata la rissa. In tanti vanno all’alba con la speranza di accaparrarsi un numero ed evitare l’attesa di ore. Ma secondo i cittadini è necessario che ci sia più personale sia all’ingresso dove c’è un solo addetto a smistare la folla che negli uffici.

L’Asl invita gli utenti a utilizzare le piattaforme online per prenotare i vari servizi dell’azienda sanitaria.