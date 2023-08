Paura nel pomeriggio di oggi a Giugliano. Una casetta per bambini all’interno della villa comunale è stata data alle fiamme da ignoti. L’incendio ha completamente distrutto l’attrazione utilizzata dai piccoli che frequentano la villa.

Fiamme nella villa comunale di Giugliano, distrutta casetta per bambini

Come riporta Internapoli, un residente ha filmato tutta la scena con il cellulare a scena con il cellulare. “Tutto ciò è dovuto alla non curanza del bene pubblico” – denuncia il cittadino -. “Una villa comunale abbandonato a se stessa.

C’è un solo addetto alle pulizie ed è grazie a lui se si riesce a mantenerla pulita, ma per i vandali che accedono durante le ore pomeridiane e notturne non c’è vigilanza”. “Ci sono le telecamere comunali all’interno della villa ma che non vengono visionate – conclude il residente -. Non c’è nessuno che la vigila neanche in maniera saltuaria, è in balia dei vandali”.