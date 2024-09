Da tempo Luciano Rammairone fa parlare di sé per l’abilità che riesce a sfoderare nella cura del look delle star.

Festival di Venezia, l’hair stylist Luciano Rammairone ha curato il look delle celebrity

Dopo Sanremo, Parigi e eventi internazionali con i brand più importanti al mondo come Gucci, Dior e D&G, l’hair stylist giuglianese consolida la sua storia di eccellenza e innovazione con la partecipazione all’ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia nel ruolo di Hair Stylist. Una figura con precise responsabilità nell’immagine dei protagonisti che calcano uno dei red carpet più prestigiosi al mondo. La partecipazione di Rammairone, titolare a Giugliano del salone in via Giardini, al Festival di Venezia diventa dunque testimonianza fattiva di un concreto impegno ad offrire servizi di alta qualità che riflettono l’importanza e il prestigio di uno degli eventi più glamour al mondo.

Ogni anno, il festival attira l’attenzione globale e Luciano Rammaiorone si è distinto per l’abilità nel creare look che definiscono tendenze, influenzando l’hairstyling a livello internazionale. “Ringrazio il gruppo moda Beautick dove a capo c’è Beppe D’Elia che mi ha permesso di partecipare ad uno degli eventi più importanti al mondo – racconta Rammairone a Teleclubitalia– sono giornate molto frenetiche che richiedono impegno, ma il clima che si respira sulla Laguna e l’incontro con tante star del mondo del cinema sono entusiasmanti.”