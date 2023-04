Festa scudetto ma senza auto e moto in centro. E’ pronta l’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi in occasione dei festeggiamenti spontanei per il terzo scudetto dei partenopei, che potrebbe arrivare questo weekend.

Festa scudetto a Napoli, la svolta: niente auto e moto in tutto il centro

Il provvedimento del comune di Napoli dovrebbe prevedere un città suddivisa in 5 quadranti con 90 varchi a partire da Fuorigrotta. Dovrebbero essere chiuse le due gallerie che conducono a Piedigrotta e Mergellina. L’unica possibilità per lo stadio nel giorno di Napoli-Salernitana resterebbe quindi la tangenziale.

Presidi quindi da Chiaia a Forcella ma anche piazza Carlo III, tondo di Capodimonte e dall’altro lato stop da via Marina. Insomma una maxi area pedonale. “Ci sarà un perimetro largo – spiega l’assessore De Iesu, come riporta il quotidiano Il Mattino – Dobbiamo evitare intasamenti, si creerebbe un imbuto ingestibile che toglierebbe spazio ai pedoni. In questo senso – aggiunge l’esponente della giunta comunale – stiamo lavorando perché sia la metropolitana che la funicolare possano allargare gli orari di esercizio come avvenuto per Pasqua”.

C’è anche l’Esercito

Intanto per le forze dell’ordine arriveranno rinforzi anche da Roma e dovrebbero essere almeno duemila le unità in campo. Poi la Prefettura in queste ore deve ricevere dal Municipio l’elenco di monumenti da tutelare con il presidio dell’Esercito, e mettere in campo vigili urbani, per i quali va trovato pure l’accordo per gli straordinari. Un capitolo a parte è dedicato a Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Ieri c’è stato un sopralluogo dei vigili urbani e della Polizia. Ed è stato stabilito che laddove si bloccasse la marcia verso il murales di Diego si blocca il flusso in attesa che la gente liberi l’area. Un grande lavoro quindi per garantire l’ordine pubblico nella giornata che Napoli attende da oltre 30 anni.