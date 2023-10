Entusiasmo alle stelle a Castellammare per la capolista Juve Stabia che si aggiudica anche il derby di Torre del Greco. Allo stadio Liguori, Vespe subito in vantaggio dopo 6 minuti con Erradi. La Turris resta poi in 10 per il doppio giallo a Miceli. Nella ripresa, raddoppio Juve Stabia col gran sinistro di Mignanelli. I corallini riescono però ad accorciare con la rovesciata Pugliese. Al 79 l’occasione per il 2-2, ma De Felice dal dischetto si fa ipnotizzare da Thiam.

Festa Juve Stabia. Vincono anche Benevento, Avellino e Casertana

Continua la risalta del Benevento che porta a casa i tre punti in trasferta contro il Sorrento. A decidere il match, la rete all’84esimo di Bolsius che condanna i costieri. Terzo posto in classifica invece per l’Avellino di mister Pazienza. La squadra irpina era andata in svantaggio nel primo tempo contro il Monterosi, con la rete di Vano. A ribaltarla nel secondo tempo ci hanno pensato poi prima Marconi, poi Gori pochi minuti prima del ’90.

Vittoria fondamentale della Casertana a Brindisi. Triplo vantaggio già nel primo tempo con le reti di Tavernelli, Montalto ed il rigore realizzato da Carretta. Proietti ha poi firmato il poker prima dell’inutile rete di Bunino per i pugliesi. Un risultato che consente ai falchetti di restare al momento fuori dalla zona rossa della classifica.