Centinaia di fuochi d’artificio illuminano il Parco Verde di Caivano. Uno spettacolo pirotecnico abusivo per festeggiare la scarcerazione del boss Giovanni Ciccarelli. Il video è stato pubblicato sui social con il messaggio: “Auguri, G. C.”.

“Festa” al Parco Verde di Caivano: batterie di fuochi per la scarcerazione del boss

Il 51enne era finito in manette il 5 gennaio scorso, durante un controllo in un edificio dell’isolato B3/6 del Parco Verde di Caivano. I carabinieri della sezione radiomobile locale avevano perquisito il vano ascensore della palazzina e un locale che Ciccarelli utilizzava, in maniera esclusiva, come lavanderia.

E, tra i panni da lavare, era saltato fuori un panetto da oltre mezzo chilo di eroina, sufficiente per preparare oltre 500 dosi. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di droga a fini di spaccio, con destinazione carcere. Nel giro di pochi giorni, però, gli sono stati concessi i domiciliari.

Giovanni è il fratello di Domenico Ciccarelli, alias Caciotta, e Antonio Ciccarelli, alias Tonino ‘a Monnezza, per gli inquirenti a capo del clan Sautto-Ciccarelli, egemone nel Parco Verde di Caivano; dopo l’arresto dei due il 51enne avrebbe preso le redini del gruppo criminale.