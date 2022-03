Ieri alle 18 e 30 è venuto alla luce Ciro Romeo Mertens, il primo genito del giocatore Dries Mertens e Kat Kerhofs. La notizia ha fatto subito il giro dei social, mandando in visibilio i tifosi del Napoli.

Napoli, nato il primo figlio di Mertens: si chiama Ciro Romeo

In queste ore in molti si stanno chiedendo perché il bebé ha un doppio nome. Il primo è Ciro ed è facile intuire la scelta dei genitori. Nomi tipicamente partenopeo nonché l’appellativo con cui è stato soprannominato in questi anni Dries, beniamino dei tifosi.

La stranezza risede invece nell’altro nome, Romeo, che fa pensare subito alla storia di Romeo e Giulietta da Verona, una tra le piazze calcistiche tra l’altro più invise alla città di Napoli. Dries e Kat al momento non hanno svelato il motivo e probabilmente lo faranno nei prossimi giorni.

Perché Romeo?

In attesa di risposte ufficiali, si sono fatte strada però le prime ipotesi. La più accreditata è che la cagnolina della coppia si chiama Juliet. Con “Romeo” in famiglia si può comporre una delle coppie d’amore più famose della storia e della letteratura. D’altronde Dries non ha mai nascosto il suo amore per i cani e il trattamento da “figlio” che riserva alla sua amichetta a quattro zampe.