Notte movimentata a Eindhoven, dove circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati dalla polizia olandese nel centro cittadino, alla vigilia della partita di Champions League contro il PSV Eindhoven.

Fermati 180 tifosi del Napoli nel centro città: alta tensione alla vigilia di PSV-Napoli

A riportarlo è la stampa dei Paesi Bassi, citando fonti della polizia locale. Secondo quanto riferisce l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), i tifosi partenopei sarebbero stati fermati per aver “causato disordini con il loro comportamento”. Le autorità precisano tuttavia che non si sono verificati veri e propri scontri o danneggiamenti, ma che i fermi sono stati eseguiti a scopo preventivo, per evitare episodi di violenza nel cuore della città.

Sempre secondo l’ANP, altri quattro tifosi del Napoli sono stati arrestati in diverse zone di Eindhoven per lo stesso motivo. Le persone fermate sono state condotte in commissariato per l’identificazione e l’interrogatorio. L’episodio arriva in un contesto di massima allerta per l’ordine pubblico, con la polizia olandese che ha disposto controlli straordinari e perquisizioni preventive nelle aree più frequentate, in vista della sfida europea tra PSV e Napoli, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Le autorità locali assicurano che la situazione è sotto controllo.