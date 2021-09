L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, protagonista azzurro degli scudetti 1986-87 e 1989-90, ha rilasciando alcune dichiarazioni durante la trasmissione “La politica nel pallone”, su Rai Gr Parlamento. Si parla del Napoli, di Spalletti e di Diego Armando Maradona.

Ferlaino: “Napoli, può essere l’anno giusto. Maradona sarebbe contentissimo”

“Può essere l’anno buono per lo scudetto del Napoli. La Juve ha perso Ronaldo, mentre Bonucci e Chiellini avanzano con l’età. Poi gli azzurri hanno in Insigne il vero uomo in più, come in Nazionale. Sono sicuro che De Laurentiis troverà il modo di sistemare la questione contratto.

Spalletti? Mi ricorda Ottavio Bianchi, perché è molto bravo ma anche permaloso come lui. Maradona? Sarebbe contentissimo di vedere questo Napoli in testa alla classifica e sarebbe venuto allo stadio per goderselo dal vivo. La sua scomparsa ancora ci addolora”.