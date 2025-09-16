Ferito a colpi di pistola, il 17enne di Sant’Antimo resta in rianimazione

Resta ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Aversa il 17enne ferito a colpi di pistola l’altra sera a Sant’Antimo. Il ragazzo è stato operato d’urgenza presso il nosocomio normanno. È stato estubato e respira senza l’ausilio dei macchinari. Rimane quindi in pericolo di vita ma le condizioni sono in leggero miglioramento grazie alle cure dell’ospedale Moscati. Secondo i poliziotti che indagano sul caso, il giovane sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco dopo un litigo con un altro ragazzo nei pressi della villa comunale di Sant’Antimo. Si stanno vagliando eventuali testimonianze e le immagini di videosorveglianza della zona.

E’ stata una nottata di violenza tra giovanissimi nello scorso fine settimana. Sono stati 4 i feriti tra Napoli e provincia: da Sant’Antimo a Marigliano, passando per Chiaia e Quartieri Spagnoli. Tutti giovanissimi, tra i 17 ed i 22 anni, colpiti da proiettili e coltellate. Secondo chi indaga, tutti episodi che sarebbero nati da banali litigi. Il tema dell’emergenza violenza giovanile sarà di nuovo affrontato in comitato convocato dalla prefettura di Napoli.