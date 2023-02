Fedez torna su Instagram. Non parla della crisi con Chiara Ferragni, ma replica a delle accuse che gli sono arrivate in rete in merito a una sua opera di beneficenza.

Fedez diventa balbuziente: “Scusate”

Mentre, però, risponde alle critiche, il rapper dice: “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo”. E aggiunge: “Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase”. Un’insolita balbuzie che sta preoccupando i fan del cantante.

Cosa sta succedendo? Fedez balbuziente? Due giorni fa durate una diretta su YouTube per presentare un nuovo podcast sull’educazione finanziaria – Wolf, Storie che contano – è apparso stanco, molto provato. Balbettava. Mentre lanciava il suo nuovo podcast si è scusato con il pubblico alla fine del video: “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile”.

La preoccupazione dei fan

“Ma che ha Federico alla bocca?”. “È l’audio o sta per piangere?”. “Non ho capito se Fedez non ha studiato bene la parte e quindi non si ricorda quello che deve dire oppure se ha qualche problema”. “Non sembra solo stanco, pare triste”, sono alcuni dei commenti che hanno accompagnato la diretta video. E sui social in tanti si chiedono che cosa sia capitato al cantante.

Cause della balbuzie

La balbuzie è un disordine del linguaggio che comporta ripetizioni involontarie di sillabe o parole, blocchi durante la conversazione, esitazione o pause prima di parlare. Ma come mai viene? tra le principali cause di solito c’entra uno di questi problemi: ansia, dislessia, ictus o la sindrome della disattenzione e iperattività. Non sappiamo effettivamente cosa l’abbia causata a Fedez, anche se molto pensano sia stata l’ansia e lo stress derivante dalla situazione difficile che sta vivendo con sua moglie.