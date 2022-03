Durante la trasmissione Mattino 5, in onda di mattina su Canale 5, Federica Panicucci è apparsa con la mascherina. La conduttrice ha documentato gli ultimi fatti avvenuti in Italia e anche oltre i confini nazionali, indossando il dispositivo di protezione e generando dubbi negli spettatori sulle motivazioni per cui fosse tenuta a farlo. Vediamo cosa è successo.

Federica Panicucci con la mascherina a Mattino 5

Fin dal suo ingresso in studio, la Panicucci ha condotto la trasmissione con la mascherina, determinando la curiosità e la preoccupazione degli spettatori, che si sono chiesti cosa fosse accaduto alla presentatrice. A svelarlo però è stata proprio lei.

Federica Panicucci ha affermato di aver avuto un contatto stretto con una persona risultata in seguito positiva al Covid. Tuttavia, attualmente la quarantena per chi ha avuto un incontro con un qualcuno che si è ammalato, non è più obbligatoria: per questo motivo dunque la conduttrice ha potuto condurre Mattino 5 oggi.

Per motivi di sicurezza, Federica ha scelto di indossare la mascherina, mostrando un forte senso di responsabilità, fino a quando non avrà certezza di essere negativa.