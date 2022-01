Federica Cappelletti è una giornalista, moglie dell’ex campione Paolo Rossi, rimasta vedova dopo la sua morte. Ha 49 anni e ha pubblicato un libro dal titolo “Per sempre noi due. Le nostre parole d’amore”.

Scopriamo maggiori dettagli sulla sua vita professionale e privata.

Federica Cappelletti: chi è, età, biografia

Federica Cappelletti è nata a Perugia il 10 giugno del 1972, sotto il segno dei Gemelli. Ha 49 anni ed è una giornalista. Ha ben due lauree: una in Lettere Moderne, conseguita presso l’Università di Perugia, la seconda invece in Scienze della Comunicazione a Roma. Sembra, inoltre, che la Cappelletti abbia intrapreso un nuovo percorso accademico, decidendo di laurearsi in Psicologia. Collabora con La Nazione e con Salutepiù24.

Federica Cappelletti: Paolo Rossi, figli

Federica Cappelletti è stata la seconda moglie di Paolo Rossi. I due si erano conosciuti nel 1988 e si sono sposati nel 2010. Dalla loro unione, sono nate due figlie: Maria Vittoria di 10 anni e Sofia di 8. Un amore molto forte quello che ha caratterizzato la loro relazione, terminata con il decesso del campione, avvenuto nel 2020. Con il marito ha fondato la “Paolo Rossi Academy”, con l’obiettivo di individuare talenti senza trascurare l’impegno scolastico.

Parlando della loro storia, lei una volta disse: “Per me Paolo non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore. Un giorno mi ha detto: ‘Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te’”.

Federica Cappelletti: libro

Federica ha scritto il libro dal titolo “Per sempre noi due. Le nostre parole d’amore”, in cui racconta del campione Paolo Rossi, del sentimento che li ha uniti e non li ha mai abbandonati, anche nei momenti più difficili. Questa la prefazione di Walter Veltroni: “Tutti ricordano Paolo Rossi, l’esile e pallido Pablito che nell’82 fece impazzire l’Italia. Non tutti invece sanno che, in una vita trascorsa fra gioie e tempeste, cadute e rinascite, Paolo trovò davvero se stesso in una potentissima storia d’amore, con Federica, una giornalista incontrata per caso alla presentazione di un libro. Prima ci furono intesa e complicità assolute, poi seguirono il matrimonio, la magia di ogni giorno, la nascita delle figlie. Ma tutto questo era destinato a essere devastato, all’improvviso, da una malattia tanto spietata quanto inesorabile.L’Italia ha pianto, attonita, Pablito. Lo stesso ha fatto Federica che oggi, ancora incredula, ridà vita al loro amore in un dialogo senza tempo in cui si alternano il suo racconto e le lettere originali che lui le ha scritto negli anni. Sono parole toccanti che permettono di scoprire il lato più personale di Paolo Rossi, e insieme svelano il senso profondo del vivere. Che è amare, rispecchiarsi nell’altro e generare felicità”.

Federica Cappelletti: Instagram

Federica è molto attiva sui social: il suo profilo Instagram conta circa 34mila followers, con cui ama condividere scatti della sua vita privata e professionale.